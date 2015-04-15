Єлісєєв закликав ЄС підтримувати санкції проти Росії

Про це він заявив у Брюсселі, виступаючи на конференції, присвяченій ситуації в Україні, передає Lb.ua з посиланням на прес-службу ЄС.

"Я вірю, що нашим головним недоліком була відсутність рішучої позиції і креативного мислення щодо Росії. Весь цей час ми тільки реагуємо постфактум на те, що робить Росія", - заявив Єлісєєв.

За його словами, зміна позиції ЄС стосовно Росії і спроби пом'якшити санкції не поліпшать ситуацію, а радше навпаки.

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"Очевидно, що політика ЄС стосовно Росії, включаючи санкції, може бути змінена тільки після відновлення суверенітету України в Криму. Важливо пам'ятати, що порушення Росією територіальної цілісності і суверенітету України призвело до санкцій ЄС, а не навпаки", - підкреслив посол.