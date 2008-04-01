У Партії регіонів не бачать з Бушем жодних проблем

Головними темами візиту президента США Джорджа Буша до Києва є українсько-американські взаємини, інтеграція України до євроатлантичних структур та економічна співпраця між двома країнами. Опозиційні партії розійшлися в оцінці значення цієї події.

Джордж Буш має зустрітися з першими особами держави, підписати низку українсько-американських документів з лібералізації торгівлі між двома державами, оглянути історичні пам‘ятки та виступити в одній зі столичних шкіл. Окремим пунктом програми Буша є зустріч з лідером опозиції, екс-прем‘єром Віктором Януковичем. Депутат фракції Партії регіонів Олексій Плотніков в інтерв‘ю «Німецькій хвилі» підтвердив розбіжності у ставленні до НАТО та візиту Буша всередині парламентської опозиції: «Протестують ліві сили якісь проти Буша. В нас немає жодних проблем щодо керівника Сполучених Штатів Америки. Це – державний візит. Я не бачу тут жодних проблем, чи необхідності перешкоджати цьому візиту». Плотніков підтвердив незмінність позиції його партії щодо зближення з НАТО . Він привітав заяву президента Буша про те, що питання вступу України до альянсу має вирішувати на референдумі український народ.