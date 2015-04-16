Тіло Калашнікова досі не забрали з місця злочину, міліція не пускає сторонніх до будинку

Будинок на пропекті Правди, в якому жив екс-депутат, оточений міліцією. Усередину нікого зі сторонніх не пускають, йдеться у сюжеті ТСН.

Мешканці можуть пройти, але лише після короткої розмови з міліцією, назвавши квартиру, в якій вони проживають.

Правоохоронці небагатослівні, коментувати нічого не хочуть. Все, що вдалося дізнатися - близько восьмої вечора Калашніков повертався додому. Застрелили його на 8-му поверсі, біля його квартири.

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До міліціі зателефонували родичі нардепа, які почули постріли. Правоохоронці, приїхавши на виклик, лише констатували смерть від вогнестрІльного поранення.

Чи є свідки вбивства, наразі теж невідомо. Сусіди, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що нічого не бачили і не чули.

"Я спускалася з собакою, з 13-го поверху вниз. Випадково ліфт зупинився на 8-му поверсі, мабуть, хтось викликав. Там була червона стрічка, опечатаний поверх. Мені сказали, їдьте далі, не треба нічого дивитися. Там дружина його стояла, у неї трусилися руки. Видно було, що вона налякана. Не заплакана, а саме налякана", - розповідає мешканка будинку.

Слідчі дії тут тривають вже поанд чотири годин. Тіло Калашнікова і досі у будинку, але в нас є інформація, що його готуються вже виносити.