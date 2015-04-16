Окупаційна влада Севастополя хоче зробити російську мову єдиною "державною"

Про це журналістам заявив нелигитимный "спікер" нелегітимних "міських Законодавчих зборів" Олексій Чалий, пише видання krymedia.ru.

На репліку журналіста про великих черги по нотаріально завірені переклади українських свідоцтв про народження, які потрібні, зокрема, для підтвердження громадянства дитини та оформлення материнського капіталу, Чалий відповів:

"В радянські часи, якщо ви, може бути, не пам'ятайте, у Криму викладали українську мову, в Севастополі не викладали її ніколи... Історична спадкоємність, з моєї точки зору, набагато важливіше за такі локальні проблеми".

Читайте такожУ Криму почали зносити дорожні вказівники українською (фото)За його словами, вносити в Статут міста зміни, що стосуються другої державної української мови, ніхто не буде. Говорячи про кримськотатарську мову, Чалий заявив, що в Севастополі нею володіє менше 1% населення, тоді як в Криму - 12-13%.

Нагадаємо, офіційно в окупованому Криму три державні мови - російська, українська і кримськотатарська, - але на практиці українська та кримськотатарськамови дискримінуються, ними не можна отримати навіть повну середню освіту.

Також у кримських бібліотеках проводять чистки, викидаючи українські книги, а книжковий ринок майже повністю заповнили видання російською.