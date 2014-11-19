Росія завалила Крим антиукраїнською літературою (фото)

Про це повідомляє Мобільна група правозахисників в Facebook.

"Російська пропаганда зустрічає в сімферопольському аеропорту гостей великою кількістю антиукраїнської літератури. Дивно, що все це вже встигли написати і надрукувати в багатотисячному тиражі", - йдеться в проілюстрованому фото повідомленні групи.

Читайте такожУ Криму анонсували нові обшуки: в школах будуть шукати і знищувати заборонені книги

Також, як повідомляє ТАСС, в Росії в рекордному темпі переписали і видали ідеологічно правильну "Історію Криму".

Раніше активісти організації "Не будь байдужим!" повідомляли про випадки спалення україномовних книг в Криму. Так, кримський активіст організації врятував від знищення Біблію, "Нарис історії культури України" академіка Мирослава Поповича, роботи класиків української літератури Юрія Липи, Бориса Антоненка-Давидовича, Віктора Домонтовича.