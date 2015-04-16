За добу в зоні АТО поранено шістьох українських військових

12:49, 16 квітня 2015
Війна
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За добу втрат серед військових немає.

За добу поранено 5 українських бійців / Фото УНІАН

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранено шістьох українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за добу у зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 6 бійців отримали поранення.

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