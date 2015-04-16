За добу в зоні АТО поранено шістьох українських військових

За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранено шістьох українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожБойовики погрожують через тиждень "убивати укропів" у Пісках

За його словами, за добу у зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 6 бійців отримали поранення.