За добу в зоні АТО поранено шістьох українських військових
12:49, 16 квітня 2015Війна
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За добу втрат серед військових немає.
За добу поранено 5 українських бійців / Фото УНІАН
За добу в зоні проведення антитерористичної операції поранено шістьох українських військових.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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За його словами, за добу у зоні АТО на сході України внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, 6 бійців отримали поранення.
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