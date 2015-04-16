Путін розповів, як ледь не спалив в лазні канцлера Німеччини 10 років тому
Президент Росії Володимир Путін розповів, як у нього в резиденції загорілась лазня, коли він там був з тодішнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером.
Про це Путін розповів на прямій лінії, відповідаючи на запитання, чи не проводив він переговори, наприклад у лазні, передає «Українська правда».
"Ми з колишнім канцлером ФРН паном Шредером (був канцлером Німеччини до 2005 року - ред.) були в мене в резиденції. Він приїжджав багато років тому. Ми пішли до лазні. Вона загорілася, правда-правда", - розповів Путін. У відповідь зал засміявся.
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"Він (Шредер) саме наливав собі пиво. Я входжу й кажу: "Герхард, нам треба звідси виходити терміново, ми горимо". А він каже: "Ну зараз пиво доп'ю й підемо". Я кажу: "Ти що, з розуму зійшов?! Ми горимо, ти розумієш?" – розповів Путін.
"Але він все-таки пиво допив. Наполегливий чоловік, з характером. Ну а вона (лазня) згоріла дотла, і ми там більше ні з ким не з'являлися. Але взагалі, я до лазні ходжу із задоволенням", - додав Путін.