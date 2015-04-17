Регіоналка Бондаренко заявляє, що їй погрожували

Скріншот з повідомленням загрозливого змісту вона виклала на своїй сторінці у Facebook, передає ТСН.

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"Ось і робота для СБУ та МВС. Погрози на мою адресу. Пишу заяву і відправлю замовним. А нашому фейсбучному Арсену Авакову і Фейсбуку буде достатньо. Ловіть, розслідуйте. Поки вас не відправили з ганьбою у відставку", - написала Бондаренко.

Вот и работка для СБУ и МВД. Угрозы в мой адрес. Пишу заявление и отправлю заказным. А нашему фэйсбучному Арсен Аваков ... Posted by Elena Bondarenko on 16 квітня 2015 р.

Проте, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, "перелякана" Бондаренко ніякої заяви так і не написала. Відповідно, передбачає радник, вона не сприймає всерйоз погрози на свою адресу.