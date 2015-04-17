Геращенко: Вбивць Калашникова та Бузини навряд чи знайдуть швидко (відео)

Екс-депутат Олег Калашніков і журналіст Олесь Бузина були вбиті з різних типів вогнепальної зброї, але почерк вбивств однаковий.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає ТСН.

"Двоє людей чекали поруч з будинком, двоє людей вбивали з контрольним пострілом, по п'ять куль потрапило в кожного з них (у Калашнікова і Бузину). Однак говорити про те, що це могли зробити одні і ті ж люди, це передчасно. Те, що ці люди могли координуватися, якщо це доведе слідство, тоді ми про це будемо заявляти остаточно", - сказав Геращенко.

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Радник глави МВС зазначив, що коли відбуваються такі вбивства, як у випадку з Калашніковим та Бузиною, які мають форму замовних вбивств, то зазвичай по гарячих слідах зловити нікого не вдається. Тому він вважає, що вбивць навряд чи знайдуть швидко.

Геращенко додав, що слідство буде розглядати всі версії, пов'язані з комерційними інтересами, сімейним становищем, особистим життям. Але основна версія - суспільно-політична діяльність.