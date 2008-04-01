Довгий закликає реформувати місцеве самоврядування

Секретар Київради Олесь Довгий, відповідаючи на запитання читачів свого персонального сайту, що стосувалися місцевого самоврядування, заявив: «Щойно народившись в Україні, місцеве самоврядування зазнало нищівного удару, коли мажоритарну систему виборів було замінено на пропорційну».

За словами Довгого, тоді випала головна ланка – зв’язок між депутатами та людьми: «Відтепер більшість людей, які потрапляють до списків, не прив’язані територіально до конкретної вулиці, будинку, під’їзду. Зараз депутати можуть не відповідати перед тими, хто їх обрав, а декого виборці взагалі не знають в обличчя. Я виступаю проти пропорційної системи. Вона абсолютно не прив’язана до громади, породжує у депутатів зацікавленість виключно в статусі та задоволенні особистих інтересів».

«Після нищівного удару по місцевому самоврядуванню з боку пропорційної системи ми отримали перший цвях у кришку домовини, який називається імперативний мандат, - наголосив секретар Київради. - Це - динозаврівський підхід, явище, яке в європейських державах вимерло ще в минулому тисячолітті. А в Україні відродилося виключно завдяки одній з політичних сил».

«Другий цвях в домовину – це рішення Верховної Ради, що керувалася виключно політичною доцільністю, а не інтересами людей, які два роки тому обрали мера і київську міську раду, - переконаний Олесь Довгий. - Таким чином створено небезпечний прецедент. Існує реальна загроза місцевому самоврядуванню в Україні. В демократичній, правовій державі це неприпустимо. Занепокоєння Асоціації міст України є цілком зрозумілим і виправданим. Вважаю, що в такій ситуації інформування європейської спільноти є правильним рішенням Асоціації».

Довгий також розповів про засідання Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України, що відбудеться 2 квітня в Києві за його ініціативою. Секретар Київради наголосив на необхідності реформи місцевого самоврядування: «Її потрібно було провести ще років десять тому».

На думку Довгого, головне завдання цієї реформи – децентралізувати владу, передати її частину на місця, забезпечити право громади розпоряджатися власними ресурсами, а не передавати їх всі до центру: «Люди самі вирішать будувати їм лікарні чи ремонтувати дороги і в який спосіб це зробити. Це є принципом роботи нашої команди – наблизити владу до людей, зробити її уважною до проблем всіх громадян. Але зараз найголовніше завдання для нас усіх – захистити існуючу, навіть з усіма її недоліками, систему самоврядування від тотального наступу на права громади з боку Верховної Ради».

Відповідаючи на запитання, модель місцевого самоврядування якої країни йому до вподоби, Олесь Довгий зауважив: «Однозначно Польщі. Це країна, яка лише за кілька років з повного безладу в територіальному устрої і місцевому самоврядуванні змогла вибудувати таку організацію влади на місцях, що в центрі уваги кожного рівня самоврядування є людина. Саме реформа місцевого самоврядування у Польщі стала тим локомотивом, який потяг за собою цілу низку реформ. По суті саме це привело Польщу до Європи».