Росія знову порушує права Надії Савченко - МЗС

Про це йдеться в заяві МЗС України, яку розповсюджено прес-службою відомства.

Як зазначається в заяві, таке рішення у черговий раз свідчить про нехтування російською стороною універсальними нормами міжнародного гуманітарного права, її небажання брати до уваги численні звернення світової спільноти з вимогою звільнити Надію Савченко.

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«Міністерство закордонних справ України вчергове закликає російську сторону врахувати гуманітарний аспект подальшого перебування Надії Савченко під вартою і вимагає безумовного виконання взятих на себе Російською Федерацією міжнародних зобов’язань, в т.ч. Мінських домовленостей, негайного звільнення утримуваної громадянки України та її повернення на Батьківщину», підкреслюється в заяві.