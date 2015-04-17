Уряд створив Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив радник прем’єр-міністра України Данило Лубківський.

Він зазначив, що відтепер - це постійно діючий колегіальний орган, який уповноважений відповідним законом України ”Про вищу освіту”.

”Агентство формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм, проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, формує експертні галузеві ради і приймає рішення про акредитацію, чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми”, - сказав Лубківський.

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Крім того, уряд вніс зміни до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, додав він.

”Безоплатний і вільний доступ до інформації, що міститься у цій єдиній базі, яка охоплює велику кількість інформації, здійснюється через офіційний портал Міністерства освіти”, - зазначив радник прем’єра.