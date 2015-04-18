Путін: визнання бойовиків "ЛНР" і "ДНР" буде залежати від життєвих реалій

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" на російському телеканалі, відповідаючи на питання, чи може він уявити варіант, при якому можливо розглядати визнання "ДНР" і" ЛНР".

Читайте такожОлланд збирається зустрітися з Путіним і обговорити Україну – ЗМІ"Я зараз не хотів би з цього приводу говорити. Бо що б я не сказав, все може бути контрпродуктивно. Ми будемо дивитися на реалії, що виникають у житті", - сказав Володимир Путін.