Путін: визнання бойовиків "ЛНР" і "ДНР" буде залежати від життєвих реалій
14:13, 18 квітня 2015Політика
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання визнання бойовиків "ЛНР" і "ДНР" буде залежати від реалій, які "виникають у житті".
REUTERS
Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Вести в субботу" на російському телеканалі, відповідаючи на питання, чи може він уявити варіант, при якому можливо розглядати визнання "ДНР" і" ЛНР".
Читайте такожОлланд збирається зустрітися з Путіним і обговорити Україну – ЗМІ"Я зараз не хотів би з цього приводу говорити. Бо що б я не сказав, все може бути контрпродуктивно. Ми будемо дивитися на реалії, що виникають у житті", - сказав Володимир Путін.
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