Балога: Останні резонансні вбивства стають питаннями нацбезпеки

А чим більше невідомого – тим більше недруги України отримають шансів для дестабілізації ситуації, заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

Політик переконаний, що саме влада найбільше зацікавлена в тому, щоб вбивці та замовники були негайно знайдені та встановлені органами слідства. Бо коли про це говорять і в Москві, і у Вашингтоні, ці вбивства перестають бути криміналом, а набувають масштабів питання національної безпеки.

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«Ця влада уже зганьбилася розслідуванням злочинів проти Майдану та показала власну беззубість перед втікачами з оточення Януковича. Якщо і цього разу все провалять – це найкращий подарунок, який лише могли б отримати недруги України», - впевнений Балога.