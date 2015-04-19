ГПУ заарештувала будинки та квартири Богатирьової - ЗМІ

Про це повідомляють "Подробности"

"Майно Раїси Богатирьової зараз перебуває під арештом. І його перелік - вражає. У держслужбовцем, яка офіційно жила на чиновницьку зарплату, - три квартири в Києві, апартаменти в Ялті, дача в Конча-Заспі і два будинки на околицях столиці", - йдеться в програмі.

У Богатирьової будинок в селі Підгірці біля Києві, оформлений на чоловіка та в селі Плюти, оформлений на її сина.

"Село Підгірці біля Києва. Серед простих дачних будиночків ця споруда стоїть осібно. Високий цегляний паркан, за ним чути гавкіт собак. На території - і сауна, і будинок садівника і навіть тенісний корт ... Офіційно будинок зареєстрований на чоловіка колишнього міністра", - зазначають в сюжеті.

В селі Плюти триповерховий особняк розташований на окремому острові, де є навіть свій пункт пропуску. "Великий паркан, розкішні дубові ворота ... Тут гаражі і для автомобілів, і для човнів, і кілька причалів. Доступ до річки для місцевих жителів закритий - до берега не пройти".

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Ще один маєток знаходиться в Конча-Заспі. "Богатирьовій колись виділили майже готову державну дачу, де тільки оздоблювальні роботи зробити залишалося. Але політик всі знесла - і почала зведення палацу. Де на заздрість іменитим сусідам навіть басейн з'явився", - говориться в сюжеті програми.

Також Богатирьовій держава дала квартиру в столиці, в елітному районі Печерськ. Але квартира ще з минулої осені - під арештом.