ГПУ заарештувала будинки та квартири Богатирьової - ЗМІ

Майно Раїси Богатирьової зараз перебуває під арештом. І його перелік - вражає. У держслужбовцем, яка офіційно жила на чиновницьку зарплату, - три квартири в Києві, апартаменти в Ялті, дача в Конча-Заспі і два будинки на околицях столиці, повідомляють "Подробности".

У селі Підгірці біля Києва, серед простих дачних будиночків будинок Богатирьової стоїть осібно. Високий цегляний паркан, за ним чути гавкіт собак. На території - і сауна, і будинок садівника і навіть тенісний корт ... Офіційно будинок зареєстрований на чоловіка колишнього міністра.

В селі Плюти - ще один будинок, офіциійно оформлений на сина Богатирьової. Триповерховий особняк розташований на окремому острові, де є навіть свій пункт пропуску. Великий паркан, розкішні дубові ворота ... Тут гаражі і для автомобілів, і для човнів, і кілька причалів. Доступ до річки для місцевих жителів закритий - до берега не пройти.

Читайте такожСуд заочно заарештував екс-голову МОЗ Раїсу Богатирьову

Ще один маєток розташований у Конча-Заспі. Богатирьовій колись виділили майже готову державну дачу, де тільки оздоблювальні роботи зробити залишалося. Але політик все знесла - і почала зведення палацу. Де на заздрість іменитим сусідам навіть басейн з'явився.

Також Богатирьовій держава дала квартиру в столиці, в елітному районі Печерськ. Але квартира ще з минулої осені - під арештом.