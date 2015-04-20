У понеділок суд повернеться до справи про вбивство Гонгадзе

У резонансному вбивстві Пукач зізнався. Головне, що так і не з'ясував суд, чому, з яких причин або за чиїм наказом, передає ТСН.

Саме на цьому етапі слідство загальмувало.

Звернути персонально увагу на це гучне розслідування закликав президента Петра Порошенка американський конгресмен Стів Коен. Це вже третій лист від конгресменів США до очільників української держави з проханням нарешті знайти справжніх винних у злочинах.

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Справа Гонгадзе стала тестом для будь-якої української влади. Колишні президенти його не пройшли. Чи під силу нинішньому розплутати найгучніший злочин новітньої України?

Найгучніше замовне убивство в історії сучасної України – справа Георгія Гонгадзе – за 15 років геть не прояснилася.

Замахи на журналіста Олексія Подольського та тодішнього нардепа Олександра Єльяшкевича – з цієї ж обойми. Єльяшкевич та Подольський, котрим пощастило вижити після замахів, переконані, що в їхніх справах, як і в справі Георгія Гонгадзе, – спільний замовник. І хочуть вірити, що у нинішньої влади не буде бажання згорнути розслідування і вигородити винних.