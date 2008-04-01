Тимошенко зустрічається з Бушем

У Києві, в Клубі Кабінету міністрів, проходить зустріч прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і Президента США Джорджа БУША.

Як передає кореспондент УНІАН, українську сторону на переговорах представляють перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Олег ШАМШУР, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, а також міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН.

Американську сторону представляють Президент США Дж.БУШ, Державний секретар Кондоліза РАЙС, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, а також ряд радників і помічників Президента США з питань національної безпеки та інформаційної політики.

Планується, що зустріч Ю.ТИМОШЕНКО і Дж.БУША триватиме 45 хвилин. Після її завершення прем`єр-міністр України проведе зустріч із К.РАЙС у форматі віч-на-віч.