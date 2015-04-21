Заступник генпрокурора порушив справу проти того, хто запропонував йому $10 млн хабара

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу", відповідаючи на відповідне питання, пише LB.ua.

"Так, справу порушено. Моє питання буде дуже коротким, щоб не дати можливість тим, хто на цьому спекулює, ледарям, авантюристам, або просто тим, хто хотів би (прокуратуру. - Ред.) "капіталізувати". Треба звикати до щирості прокурорів та посадових осіб", - сказав Сакварелідзе.

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При цьому він відмовився повідомити деталі цієї порушеної справи, однак зізнався, що спершу не повірив у серйозність пропозиції хабара - через саму суму. "Я думав, що хтось перевіряє, наскільки це реально, що грузини продаються в Україні", - сказав він.

Сакварелідзе також зазначив, що його керівництво поставилося "абсолютно нормально" до порушення справи. Заступник генпрокурора підкреслив, що кожен такий факт, навіть найбільш неправдоподібний, має бути розслідуваний.