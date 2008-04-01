Янукович розповів Бушу, що він думає про НАТО

Президент США Джордж БУШ та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на зустрічі в Києві обговорили питання європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

"Партія регіонів підтримує євроінтеграційний напрям розвитку України," – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас стосовно вступу до НАТО, то, за словами В.ЯНУКОВИЧА, в Україні немає єдиної думки з цього питання, а результати соціологічних опитувань свідчать, що переважна більшість громадян України виступають проти членства в НАТО.

"Вступ України до НАТО можливий тільки після проведення в Україні референдуму з цього питання, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, - політики не мають права брати на себе вирішення цього питання без врахування думки суспільства".

"Для нас, як опозиції, було важливо висловити свою точку зору і бути почутими. Нам це вдалося", - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас лідер Партії регіонів підкреслив, що його політична сила "підтримує євроінтеграційний напрям розвитку України".

Також лідер Партії регіонів та Президент США також обговорили питання вступу України до СОТ, перспективи створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, необхідність проведення в Україні економічних реформ й утвердження демократії, а також питання розвитку взаємовигідних торговельно-економічних відносин з США.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що візит до України дасть можливість Президенту США краще зрозуміти політичні й економічні процеси, що відбуваються в Україні, а також ситуацію в українському суспільстві.