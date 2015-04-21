Медведєв порівняв анексію Криму Росією з падінням Берлінської стіни

Про це він сказав, виступаючи із щорічним звітом про роботу уряду РФ в Держдумі, повідомляє ТАСС.

"В історії кожної держави є моменти, з яких починається відлік іншої епохи; 2014 рік став для сучасної Росії саме таким", - заявив він. "Переконаний, минулий рік для всіх нас, для всієї країни без перебільшення став Роком Криму, який знову став частиною Росії", - підкреслив прем'єр.

Він вважає, що анексія українського півострова - це "правове оформлення того, що й так знали і відчували обидва боки Керченської протоки".

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"Кримський півострів, незважаючи на його формальний пострадянський кордон, завжди залишався нашою землею; це був наш спільний біль, і наша спільна гордість, і наші спільні труднощі, і наші спільні перемоги", - заявив глава уряду РФ.

"Для багатьох повернення Криму стало відновленням історичної справедливості, яке за силою і значенням можна порівняти з падінням Берлінської стіни і об'єднанням Німеччини або поверненням Китаю Гонконгу і Макао", - зазначив він.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 року озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, що взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.