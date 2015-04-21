МЗС попередило про санкції охочих вести бізнес у Криму в обхід українських законів

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, певні іноземні компанії мають намір започаткувати свій бізнес в окупованому Криму.

"У зв'язку з цим звертаємо увагу на те, що здійснення іноземними суб'єктами господарювання економічної діяльності на тимчасово окупованій території України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь має відбуватися виключно з дотриманням вимог законодавства України про статус цієї території", - наголосив Перебийніс.

Читайте такожСуд заарештував судно «Kanton» під прапором Тувалу за порушення режиму заходу в порти КримуЗа його словами, "порушення цих вимог буде тягнути відповідальність винних осіб відповідно до чинного законодавства України".

Як сказав Перебийніс, "Україна розглядатиме таку діяльність, якщо вона не відповідатиме законодавству України, як таку, що завдає шкоди національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави, і залишає за собою право на застосування до іноземних юридичних осіб - порушників спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів або санкцій".