Рада відклала набуття чинності закону про прокуратуру до 15 липня

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 343 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено внести зміни до пункту 1 розділу ХІІ “Прикінцеві положення” Закону “Про прокуратуру”, відповідно до яких закон набуде чинності не через шість місяців від дня його опублікування, а з 15 липня 2015 року.

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Голова фракції партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко під час обговорення законопроекту заявив, що закон про прокуратуру мав набути чинності від 25 квітня 2015 року. За його словами, якщо норми цього закону не будуть виконані, то “у прокуратурі настає правовий хаос”.

Луценко нагадав, що відповідно до закону про прокуратуру, 26 квітня “у складі Генпрокуратури мають бути не районні прокуратури, а місцеві, які обираються за складною процедурою через конференції”.

“Усім очевидно, що це до 26-го числа зробити неможливо. Однак усі слідчі органи прокуратури на місцях будуть нелегітимними, і тому притягнути до відповідальності вбивць, грабіжників, розбійників та казнокрадів стане юридично неможливо”, - наголосив Луценко.

За його словами, коаліція декілька разів розглядала це питання і досягла компромісу, що буде продовжено дію закону про прокуратуру до завершення цієї сесії ВР, тобто до 15 липня, та водночас необхідно ухвалити рішення про початок роботи прокуратури.

Нагадаємо, 14 жовтня минулого року УНІАН повідомляв, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про прокуратуру.