Нардепу під час засідання прийшло SMS про надходження понад 2 мільйонів гривень на рахунок (фото)
11:11, 22 квітня 2015Політика
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Фотографія депутатського з мобільного SMS від банку викликала в мережі бурю обговорень.
Фотограф показав SMS від банку, котре прийшло нардепу / ТСН
Її зробив фотограф Влад Содель під час вчорашнього засідання Верховної Ради, йдеться у "Сніданку з 1+1", передає ТСН.
На екрані мобільного одного з нардепів банківське повідомлення про надходження на рахунок більше 2 мільйонів гривень. У коментарях під фотографією - обурення і жарти.
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"Це фактично рівно-рівнесенько 100 000 доларів... Гонорар? Або "продав гараж"?", - зазначив один з користувачів. Інший додав: "У когось настало "пакращення вже сьогодні".
Відзначили користувачі і охайний манікюр народного обранця.
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