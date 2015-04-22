Нардепу під час засідання прийшло SMS про надходження понад 2 мільйонів гривень на рахунок (фото)

Її зробив фотограф Влад Содель під час вчорашнього засідання Верховної Ради, йдеться у "Сніданку з 1+1", передає ТСН.

На екрані мобільного одного з нардепів банківське повідомлення про надходження на рахунок більше 2 мільйонів гривень. У коментарях під фотографією - обурення і жарти.

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"Це фактично рівно-рівнесенько 100 000 доларів... Гонорар? Або "продав гараж"?", - зазначив один з користувачів. Інший додав: "У когось настало "пакращення вже сьогодні".

Відзначили користувачі і охайний манікюр народного обранця.