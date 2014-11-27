Екс-регіонал Мірошниченко заснув під час першого засідання Ради (відео)

Народний депутат від "Опозиційного блоку" та екс-регіонал Юрій Мірошниченко задрімав під час першого засідання Верховної Ради восьмого скликання, передає ТСН.ua.

Мірошниченко почав куняти під час розгляду кандидатури Володимира Гройсмана на пост очільника парламенту.

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Врешті-решт екс-регіонал "відключився" просто за своїм столом у Раді під час виступу нардепа від "Батьківщини" Сергія Соболєва.

Зняв відео з сонним Мірошниченко фотокореспондент Влад Содель.