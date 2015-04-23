Рада коаліції хоче дозволити використання комуністичної символіки в музеях і в підручниках

Рада коаліції вирішила, що сьогодні в парламенті мають бути проголосовані уточнення до закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” (№ 2558), який був ухвалений 9 квітня 2015 року.

Про це УНІАН повідомили у фракції «Блоку Петра Порошенка».

Перед цим голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич звернувся з листом до голови Верховної Ради Володимира Гройсмана щодо необхідності внесення Верховною Радою низки законодавчих змін.

На даний час цей закон ще не підписаний головою Верховної Ради України та не направлений на підпис президенту України.

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Як повідомляє УНІАН, зокрема, передбачено внести зміни, відповідно до яких заборона на використання символіки комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів не поширюється на випадки використання символіки на документах державних органів та органів місцевого самоврядування, прийнятих чи виданих до 1991 року, на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року. Також така заборона не поширюється на використання символіки в експозиціях музеїв, виставках, Музейному фонді України, бібліотечних фондах на різних носіях інформації, на оригіналах бойових знамен, на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років, у зв'язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними, на намогильних спорудах, розташованих на території місць поховань.

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Також така заборона не поширюється під час реконструкції історичних подій, представлення приватних колекцій та приватних архівних зібрань, на об'єктах антикварної торгівлі. Не поширюється заборона і на випадки використання символіки у посібниках, підручниках та інших матеріалах наукового, освітнього і навчального характеру, які використовувалися у навчальному, навчально-виховному і освітньому процесах.