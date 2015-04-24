Клімкін: бойовиків у Донецьку і Луганську необхідно змусити йти шляхом миру



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 у програмі "Право на владу".

Зокрема, міністр висловлює впевненість, що ситуацію на сході України можливо розв'язати за столом переговорів.

Проте, разом з тим він вважає, що "коли ви маєте справу з Росією, ніколи не розхолоджуйтесь. Будьте зконцентровані кожної миті, і шлях до миру буде надзвичайно складним, в тому числі і в плані реалізації Мінських домовленостей. Так, у нас є успіхи, і серйозні успіхи, але ми реально маємо пройти шляхом деескалації, примусити тих, хто зараз є в Донецьку і Луганську, йти шляхом миру, допустити міжнародне співтовартство до контролю там, і розпочати реальний політичний процес".

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Також він зазначив, що все, що потрібно, і що підтримує міжнародне співтовариство, це проведення виборів на Донбасі. "Справжні вибори. Вільні і чесні вибори під контролем міжнародного співтовариства, і тільки це шлях вперед", - зазначив Клімкін.