Колишній посол США в Росії вважає головним завданням Путіна стан "ні війни, ні миру"

Про це заявив колишній посол США в Росії (2012-2014) Майкл Макфол в інтерв'ю Українській правді.

"Я вважаю, і багато моїх друзів у Білому домі так вважають, що головне питання тут - чи будуть успішні реформи і демократизація в Україні. Це найголовніше. А все інше менш важливо - що робитиме Путін і так далі... Тому що для Путіна неуспішні реформи - це те, чого він чекає, він хоче цього, щоб показати всьому світу - "я був правий". Для нього це найголовніше завдання. І тому для нас найголовніше завдання - показати, що Путін не правий", - сказав Макфол.

Читайте такожПутін не зупиниться, поки не отримає всю Україну - екс-глава МЗС ЧехіїЗараз завданням російського президента, на думку Макфола, є нестабільність.

"Він хоче, щоб успішна Україна не склалася, тому тисне на український уряд і населення усіма доступними засобами, щоб реалізувати цю мету. Тому його завдання зараз - щоб в Україні не було стабільності - ні війни, ні миру. Ні того, ні іншого", - вважає він.