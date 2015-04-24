Голова "Енергоатому": На сьогодні прямої військової загрози українським АЕС нема
Президент НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський стверджує, що на сьогодні для українських атомних електростанцій прямої загрози військового вторгнення не існує.
Про це він повідомив журналістам у п'ятницю в Брюсселі по завершенні участі у засіданні Комісії Україна-НАТО, яке відбулося на рівні комітету з питань політики та партнерств, передає власний кореспондент УНІАН.
"На сьогодні я можу сказати, що для наших атомних електростанцій прямої загрози військового вторгнення не існує, але потенційно ми вивчаємо такі питання і розробляємо будь-які сценарії, які повинні допомогти нам запобігти самим важким ситуаціям", - сказав він.
Читайте такожНа кінофестивалі у Славутичі покажуть детективну історію про причини Чорнобильської катастрофи
Недашковський зазначив, що над цим питанням працювали і спеціалісти НАТО.
"Рік тому фахівці НАТО працювали в центральному офісі, і ми розглядали важку ситуацію, яка склалася в Україні у зв'язку з військовими діями на Сході. Ми розглядали питання захисту критичної інфраструктури, питання можливості уникнення "блекауту" або запобігання важкій ситуації, коли можлива втрата забезпечення власних потреб електричною енергією. Ми розглядали питання, пов'язані з посиленням захисту периметру та багато інших, оскільки мирна атомна енергетика ніколи не розраховувалася на роботу у воєнний період. Це був певний виклик, на який було необхідно знайти відповідь", - деталізував президент "Енергоатому".
Саме звіти та досягнуті домовленості і були предметом обговорення сьогоднішнього засідання, додав він.
Недашковський констатував, що Україна вперше зіштовхнулася з такою ситуацією. "Наше завдання - знайти можливість забезпечити ядерну та радіаційну безпеку під час роботи у воєнний період", - наголосив президент "Енергоатому".