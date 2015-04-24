Голова "Енергоатому": На сьогодні прямої військової загрози українським АЕС нема

Про це він повідомив журналістам у п'ятницю в Брюсселі по завершенні участі у засіданні Комісії Україна-НАТО, яке відбулося на рівні комітету з питань політики та партнерств, передає власний кореспондент УНІАН.

"На сьогодні я можу сказати, що для наших атомних електростанцій прямої загрози військового вторгнення не існує, але потенційно ми вивчаємо такі питання і розробляємо будь-які сценарії, які повинні допомогти нам запобігти самим важким ситуаціям", - сказав він.

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Недашковський зазначив, що над цим питанням працювали і спеціалісти НАТО.

"Рік тому фахівці НАТО працювали в центральному офісі, і ми розглядали важку ситуацію, яка склалася в Україні у зв'язку з військовими діями на Сході. Ми розглядали питання захисту критичної інфраструктури, питання можливості уникнення "блекауту" або запобігання важкій ситуації, коли можлива втрата забезпечення власних потреб електричною енергією. Ми розглядали питання, пов'язані з посиленням захисту периметру та багато інших, оскільки мирна атомна енергетика ніколи не розраховувалася на роботу у воєнний період. Це був певний виклик, на який було необхідно знайти відповідь", - деталізував президент "Енергоатому".

Саме звіти та досягнуті домовленості і були предметом обговорення сьогоднішнього засідання, додав він.

Недашковський констатував, що Україна вперше зіштовхнулася з такою ситуацією. "Наше завдання - знайти можливість забезпечити ядерну та радіаційну безпеку під час роботи у воєнний період", - наголосив президент "Енергоатому".