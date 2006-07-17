Двом українцям, затриманим у Санкт-Петербурзі, винесли присуд

Українців, затриманих учора у Санкт-Петербурзі, засуджено до 2 і 3 діб адмінарешту. Ще один затриманий перебуває у Центрі тимчасової ізоляції неповнолітніх в очікуванні суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, учора, 16 липня, у м.Санкт-Петербург (Російська Федерація) під час демонстрації антиглобалістів було затримано двох громадян України.

Затриманих було доставлено до відділення міліції №28, куди відразу прибув консул України в Санкт-Петербурзі.

Протягом дня український консул підтримував постійний контакт із затриманими, організував передачу їм води та продуктів. Скарг від затриманих громадян України щодо фізичного впливу не надходило. Разом з тим один із затриманих повідомив про спроби психологічного тиску.

За сприяння Генконсульства України у Санкт-Петербурзі затримані уклали договір з адвокатами, які були присутні на суді.

Ввечері відбулося засідання Куйбишевського районного суду, на якому був присутній український консул. Під час розгляду справи аргументи захисників не були взяті до уваги. Суд визнав громадян України винними у скоєнні адміністративного порушення і призначив їм покарання у вигляді 2 та 3 діб перебування під арештом. Рішення суду оскаржене адвокатами.

Ввечері 16 липня на Василівському острові співробітниками 16-го відділу міліції м.Санкт-Петербург було затримано ще одного громадянина України, який був звільнений після складання протоколу.

В той же день у Санкт-Петербурзі було затримано ще одного неповнолітнього громадянина України, який на даний час перебуває у Центрі тимчасової ізоляції неповнолітніх в очікуванні суду.

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі підтримує контакт з батьками затриманого, які виїхали до Санкт-Петербурга. Обставини затримання в даний час з’ясовуються. Представник консульства виїхав до суду з метою надання допомоги неповнолітньому.

Обидві справи перебувають на контролі в Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, учора під час акції антиглобалістів у Санкт-Петербурзі, які виступали проти проведення саміту “великої вісімки”, було затримано 36 осіб. З них двоє громадян України - журналіст Максим БУТКЕВИЧ і студентка Власта ПІДПАЛА.

Пізніше стало відомо про затримання близько 30 учасників акції на Василівському острові, і серед них - одного громадянина України.