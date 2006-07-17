Політолог Володимир ПОЛОХАЛО прогнозує імпічмент Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, у разі вступу представників «Нашої України» до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції.

За його словами, якщо відбудеться процес інкорпорації представників «Нашої України» до антикризової коаліції, то дуже скоро буде ухвалений законопроект про імпічмент Президенту. При цьому В.ПОЛОХАЛО нагадав, що такий законопроект вже зареєстрований депутатом з фракції СПУ Миколою РУДЬКОВСЬКИМ. «Партія регіонів не потерпить ЮЩЕНКА до кінця його строку», - сказав В.ПОЛОХАЛО.

На думку В.ПОЛОХАЛА, таким є політичний стиль Партії регіонів, вони «політичні монополісти». Він прогнозує, що велика частина депутатів з фракції «Наша Україна» у разі вступу до антикризової коаліції повністю втратить зв’язки з Президентом і буде готова підтримати рішення про імпічмент. «Президент буде не потрібний, він буде викинутий з політичних процесів», - сказав В.ПОЛОХАЛО.