"Найближчим часом" до Непалу вилетить літак Міноборони для евакуації українців - МЗС

Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі «5 каналу».

«Сьогодні в МЗС відбулася нарада, на якій обговорювалися питання організації цього літака. Потрібно вирішити багато питань. Найближчим часом, я переконаний, цей літак вилетить. Коли це станеться - я просто не хочу зараз давати якісь оманливі обіцянки», - сказав Кулеба.

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За його словами, літак має надати Міністерство оборони України, а МЗС має забезпечити організаційну підтримку з точки зору міжнародних правил та норм. «Ми чекаємо від нашого Міністерства оборони остаточних вводних, остаточного рішення, про що саме нам потрібно домовлятися», - додав Кулеба.

Він назвав проблемою також те, що аеропорт Катманду не приймає всі літаки. «Зараз багато країн намагаються послати туди свої літаки, і потрібно знайти вікно, щоб там мав можливість сісти наш літак і забрати наших громадян», - сказав Кулеба.

Крім того, повідомив він. МЗС працює з партнерами, щоб громадяни України могли сідати на літаки інших держав.