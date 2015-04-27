Україна споряджає літак, щоб забрати своїх громадян з Непалу

Як йдеться в повідомленні МЗС, місцем збору громадян України є почесне консульство України в Непалі. Для організації евакуації громадян України до Катманду, столиці Непалу, відряджають працівників посольства України в Індії, пише Радіо Свобода.

Раніше президент України розпорядився підготувати літак для евакуації українців.

МЗС радить громадянам України, які перебувають у Непалі, невідкладно повідомити рідним в Україні, посольству України в Індії або Міністерству закордонних справ України про своє місце перебування .

Крім того, громадянам України необхідно неухильно дотримуватися вказівок місцевих органів влади, керівників рятувальних служб, командирів рятувальних загонів щодо заходів безпеки в районі стихійного лиха. Рекомендується перебувати у безпечному місці, пересуватися тільки перевіреними маршрутами (в жодному разі не наодинці) і враховувати погодні умови. Не радять також виходити в гори через небезпеку сходження лавин.

Читайте такожМЗС: 83 громадянина України в Непалі не вийшли на зв'язокПро перебування громадян України в Непалі, необхідність екстреної допомоги або про інші обставини, що вимагають негайного реагування, громадянам України треба повідомляти посольству України в Індії за номером телефону +918826297218, на адресу електронної пошти emb_in@mfa.gov.ua; почесному консульству України в Непалі за телефоном +977-1-441-6544, +977-1-441-6767, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 (044) 238 16 57.

На вихідних у Непалі сталось два потужні землетруси. Кількість жертв вже перевищила 3 тисячі, і постійно зростає, бо, як припускає влада, чимало людей досі залишаються під завалами.