Україна отримає і програє низку судових позовів у ЄСПЛ - правозахисники

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано сім законопроектів з цього питання, серед них є і проект, внесений Кабміном.

"Нам здається, що це абсолютно неправильні законодавчі ініціативи, які не відповідають міжнародним стандартам з прав людини, міжнародними договорами України. Тому ми закликаємо президента, уряд і народних депутатів виконувати міжнародні зобов'язання, і будь-які ініціативи, які порушують їх, необхідно скасовувати і відкликати" , - заявив керівник Адвокатського центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров, пише видання "Закон і бізнес".

Експерт навів дані судової статистики, згідно з якою в 2014 році на рахунки держави було внесено близько 30 млн. грн. застави, з яких лише 78 тис. грн. були стягнуті на користь держави за невиконання умов такого запобіжного заходу.

У той же час, відповідно до закону кошти, отримані в якості застави, у разі визнання судом провини підозрюваного, зараховуються до державного бюджету і можуть бути спрямовані на погашення збитку постраждалим громадянам або державі.

Захаров впевнений, що в разі скасування застави Україна отримає низку судових позовів у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) і програє їх.

"Скасування застави для осіб, які не здійснювали важких насильницьких злочинів, прямо суперечить Європейській конвенції з прав людини і основоположних свобод, а також практиці ЄСПЛ.

Кримінолог Ганна Маляр зазначила, що введення подібної норми дозволило значно скоротити кількість підозрюваних, які в рамках досудового слідства утримуються під вартою в СІЗО. Так, їх чисельність, що утримуються в Лук'янівському СІЗО в Києві, в 2014 році зменшилася з 4 до 2 тисяч осіб.

Вона припускає, що подібна ініціатива може бути пролобійована правоохоронцями, оскільки перебування підозрюваного в СІЗО дозволяє "тиснути" на нього при розслідуванні і сприяє корупції.

Експерт також не виключає, що така ініціатива йде від влади з метою підняти свій рейтинг і створити видимість боротьби з корупцією.