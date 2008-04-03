Ющенко: Україна не просто відповідає вимогам НАТО, а навіть випереджає графік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює переконання, що від поглиблення співробітництва, а в перспективі й приєднання України до НАТО виграють усі сторони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю румунській газеті «Евеніментул Зілей».

«По суті, процес входження України у структури НАТО стане процесом побудови нової безпекової формули для Європи. А для України це буде фінальне розривання всіх пут, які прив`язують нас до негативного досвіду європейського минулого», – сказав він.

Президент висловив упевненість, що Україна повністю відповідає критеріям, необхідним для надання їй статусу кандидата на членство в НАТО. «Політична стабільність та демократичний розвиток суспільства – це умова «a priori». Але якраз у цих питаннях Україна не просто відповідає вимогам та критеріям, а й частково, можна сказати, «випереджає графік». Думаю, що наші партнери як в НАТО, так і в ЄС, поділяють таку точку зору», – сказав Президент, відповідаючи на запитання щодо реформ, які передбачатиме План дій щодо членства.

В.ЮЩЕНКО підтвердив, що проведення широкого комплексу внутрішніх реформ, як вимога ПДЧ, є вкрай необхідним для України, оскільки вони «спонукають досягати відповідності сучасним європейським стандартам у багатьох сферах життя».

Президент зазначив, що такі реформи стосується не лише сфери національної безпеки, правоохоронної системи та війська.

«Не менш важливим є досягнення стабільних показників економічного розвитку держави. Бо саме вони гарантують адекватний внесок України у рамках її співпраці не лише з НАТО, а й у перспективі з Європейським Союзом. Тому ми твердо налаштовані на досягнення усіх передбачених у цій сфері критеріїв», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Інтерв`ю Президента України румунській газеті «Евеніментул Зілей» вийде друком завтра, 4 квітня. В електронній версії видання (http://www.evz.ro/) – сьогодні, 3 квітня.