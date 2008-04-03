Президент Польщі розкритикував Німеччину за відмову Києву та Тбілісі щодо ПДЧ

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ піддав критиці Німеччину за відмову підтримати швидке приєднання України та Грузії до Плану дій з членства в НАТО.

Як передає "Німецька хвиля" з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine, у посланні до 25 інших країн Альянсу польський лідер дорікає Німеччині у тому, що вона забула історію. За словами Л.КАЧИНСЬКОГО, у 1955 році НАТО прийняв до своїх лав ФРН, хоча її кордони були визнані не всіма європейськими країнами, а у зв’язку із ситуацією в поділеному Берліні світу загрожував військовий конфлікт. Тоді, вважає Л.КАЧИНСЬКИЙ, Альянс, незважаючи на всі ризики, ухвалив «мужнє рішення». «Пам`ять про це підриває аргументацію тих, хто виступає проти приєднання України та Грузії до Плану дій з членства в НАТО», - підкреслив польський Президент.