Ізраїльські війська увійшли до Південного Лівану. Про це повідомив представник ізраїльського уряду Асаф Шарів з посиланням на ізраїльське військове командування.

Війська повинні знищити бази екстремістського угрупування "Хезболлах", розташовані на кордоні Ізраїлю з Ліваном, передає агентство AP.

Ніяких подробиць наземної операції не повідомляють.

Раніше ізраїльський генерал Гаді Ейзенкраут заявив, що на території Лівану діє ізраїльський спецназ. Генерал відмовився розкривати які-небудь подробиці.

Ейзенкраут відзначив, що головну роль в операції проти ліванських бойовиків грає авіація. Крім того, ударів по цілях на території Лівану завдають ізраїльські кораблі і артилерія.

Лента.ру