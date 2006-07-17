Ізраїльські війська увійшли до Південного Лівану
15:25, 17 липня 2006Політика
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Головну роль в операції проти бойовиків грає авіація
Ізраїльські війська увійшли до Південного Лівану. Про це повідомив представник ізраїльського уряду Асаф Шарів з посиланням на ізраїльське військове командування.
Війська повинні знищити бази екстремістського угрупування "Хезболлах", розташовані на кордоні Ізраїлю з Ліваном, передає агентство AP.
Ніяких подробиць наземної операції не повідомляють.
Раніше ізраїльський генерал Гаді Ейзенкраут заявив, що на території Лівану діє ізраїльський спецназ. Генерал відмовився розкривати які-небудь подробиці.
Ейзенкраут відзначив, що головну роль в операції проти ліванських бойовиків грає авіація. Крім того, ударів по цілях на території Лівану завдають ізраїльські кораблі і артилерія.
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