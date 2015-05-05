Лідери бойовиків "ДНР" і "ЛНР" вирішили проігнорувати зустріч Контактної групи в Мінську

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інтерв'ю одного з лідерів бойовиків "ДНР" Андрія Пургіна в "Російській газеті" .

"У кращому випадку в Мінську почнеться робочий процес на рівні підгруп. Власне, тому туди поки не виїхали голови "ДНР" і "ЛНР", а повноважні представники та експерти. Зокрема, від "ДНР" вирушив офіційний представник в Контактній групі Денис Пушилін, і ще близько десяти осіб", - зазначив він.

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За словами бойовика, точний порядок денний завтрашньої зустрічі поки не визначено, і він стане відомий тільки на місці.

"...Експерти в чотирьох підгрупах будуть працювати за своїми напрямками, але значущі документи навряд чи будуть підписані", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група планує провести зустріч з бойовиками в Мінську 6 травня.