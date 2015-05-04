Тристороння контактна група планує провести зустріч з бойовиками у Мінську 6 травня

Тристороння контактна група по Донбасу в складі представників України, Росії та ОБСЄ планує провести зустріч з бойовиками у Мінську 6 травня.

Як повідомляє у Facebook прес-секретар колишнього президента України Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер, 5 травня відбудеться робоча зустріч учасників Тристоронньої контактної групи - Хайді Тальявіні, Леоніда Кучми, Азамата Кульмухаметова.

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”Передбачається, що 6 травня в Мінську відбудеться зустріч учасників Тристоронньої контактної групи з представниками т. зв. ”ДНР” і ”ЛНР”, - повідомила Оліфер.