Іл-76 з евакуйованими українцями вилетів з Делі, на борту - 76 українців і 11 іноземців

09:32, 06 травня 2015
Політика
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Сьогодні вранці літак Іл-76 вилетів з Делі у напрямку Баку.

Украинский самолет, который отправился на помощь нашим соотечественникам, уже приземлился в Дели / © UNIAN

Про це повідомляє МЗС у своєму твітері.

"6 травня о 6.35 (Київ) Іл-76 вилетів з Делі до а/п Баку. На борту евакуйованих - 76 громадян України та 11 іноземців (Грузія, Польща, РФ, Франція)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у літака, що везе українців з Непалу, при посадці в Делі пробилося колесо.

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