Іл-76 з евакуйованими українцями вилетів з Делі, на борту - 76 українців і 11 іноземців
09:32, 06 травня 2015Політика
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Сьогодні вранці літак Іл-76 вилетів з Делі у напрямку Баку.
На борту літака - 76 українців / © UNIAN
Про це повідомляє МЗС у своєму твітері.
6 травня о 6.35 (Київ) Іл-76 вилетів з Делі до а/п Баку. На борту евакуйов - 76 гр України та 11 іноземців (Грузія, Польща, РФ, Франція).
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 6, 2015
"6 травня о 6.35 (Київ) Іл-76 вилетів з Делі до а/п Баку. На борту евакуйованих - 76 громадян України та 11 іноземців (Грузія, Польща, РФ, Франція)", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у літака, що везе українців з Непалу, при посадці в Делі пробилося колесо.
За даними українського МЗС, військовий «Іл-76» уже відлетів до Баку
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