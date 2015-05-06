У літака, який евакуював українців з Непалу, пробило колесо

04:38, 06 травня 2015
Суспільство
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У літака, що везе українців з Непалу, при посадці в Делі пробилося колесо.

Фото УНИАН

Незважаючи на інцидент, при посадці ніхто не постраждав, пише Українська правда.

Зараз екіпаж замінює колесо. Проте поки невідомо, коли літак знову відправиться в Україну.

Читайте такожІл-76 з українцями на борту вилетів з Непалу

Раніше Літак Іл-76 Міноборони України прийняв пасажирів на борт і вилетів до Києва.

Борт змушений був зробити технічну зупинку по дорозі в Україну в Делі або Баку для дозаправки і відпочинку екіпажу.

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