У літака, який евакуював українців з Непалу, пробило колесо

Незважаючи на інцидент, при посадці ніхто не постраждав, пише Українська правда.

Зараз екіпаж замінює колесо. Проте поки невідомо, коли літак знову відправиться в Україну.

Читайте такожІл-76 з українцями на борту вилетів з Непалу

Раніше Літак Іл-76 Міноборони України прийняв пасажирів на борт і вилетів до Києва.

Борт змушений був зробити технічну зупинку по дорозі в Україну в Делі або Баку для дозаправки і відпочинку екіпажу.