Середня зарплата в Адміністрації президента після скасування обмежень зросла до 8 тисяч гривень

"Якщо не помиляюся, було близько 4 тисяч гривень до зняття обмежень. Після зняття - десь 8 тисяч", - передає слова заступника голови АП Lb.ua.

Шимків додав, що він підтримує рішення про скасування обмежень на зарплату чиновників. "Як правило, у світі заробітна плата на держслужбі трохи вище від ринкової зарплати - для середньої ланки чиновників. На початковій ланці вона трохи менша, ніж у приватному секторі, але сама посада дозволяє тобі рости. Високопоставлені чиновники отримують у різних країнах по різному. Це вже політичне питання. Але середній рівень повинен бути вище від середньої зарплати в бізнесі", - наголосив він.

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"Є люди, які вже тривалий час працюють у владі якісно та не крадуть. І коли у них була спочатку зарплата 18 тисяч гривень, а стала, через обмеження у Бюджетному кодексі, 6 тисяч... А це фахівці. І ми розуміємо, що вони не крадуть. Ну це ж просто популізм! Зараз ці обмеження, на щастя, скасували", - додав Шимків.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін скасував обмеження зарплат для чиновників, які скоротили штат.