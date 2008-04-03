БЮТ розкаже про тіньову приватизацію. Прес-конференція у Києві

7 квітня о 12.30 відбудеться прес-конференція заступника голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народного депутата від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА на тему: «Затвердження звіту ФДМУ за 2007 рік - тіньова приватизація та інші "перемоги" Валентини Семенюк-Самсоненко. Офіційна позиція БЮТ щодо результатів діяльності Голови Фонду державного майна України». Конференція відбудеться за адресою : м. Київ, вул. Панфіловців, 3. Потрібна акредитація.

Телефон: 067 - 995 -02 -27 (Олеся) - до 18.00 6 квітня.