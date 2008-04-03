Третьяков вважає, що Україна вступить до НАТО в 2013-2014 роках

Народний депутат України (НУ-НС) Олександр Третьяков прогнозує, що Україна стане членом Альянсу за п`ять-шість років. Про це політик сказав в інтерв`ю "Главреду".

"За цей час нам потрібно в повному обсязі виконати ПДЧ по НАТО, і пояснити суспільству, що це не войовничий блок, а в першу чергу – механізм безпеки", - вважає Третьяков.

Народний депутат називає "дуже слабкими" аргументи супротивників НАТО щодо "гарячих точок": "Коли я чую, що ми не вступатимемо в НАТО, щоб не посилати наших хлопців в якісь «гарячі точки» - це дуже слабкий аргумент. По-перше, хоч би тому, що українські миротворці у багатьох випадках беруть участь в операціях, які проводять сили ООН. Ми ж не виступаємо проти ООН, правда? По-друге, коли за радянських часів молодих вісімнадцятирічних хлопців відправляли до Афганістану, їх не питали. І тоді це підносилося як великий героїзм армії Радянського Союзу. А коли зараз наші військові добровільно, за контрактом їдуть в ту чи іншу країну - не бачу в цьому нічого поганого. Адже ніхто їх не примушує туди їхати. Просто є дві категорії чоловіків: одні - землероби, інші - воїни-мисливці. І якщо хтось з останніх хоче їхати на війну – це їх право".

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