Волонтер: Створюється враження, що "Правий сектор" розколовся на дві течії з різними цілями

Про це на своїй сторінці в Facebook пише волонтер Роман Доник.

За його словами, представники "однієї течії" "Правого сектора", розуміють, що не можна в такий час виходити на відкритий конфлікт з державою за наявності зовнішнього агресора, намагаються якимось чином розрулити ситуацію, згладити кути і залатати "проколи".

У той же час, як зазначає волонтер, представники "другої течії" грають на загострення, "влаштовують істерики, не визнаючи помилок, провокують владу... яку, відверто кажучи, стримує тонка волосинка розсудливості".

За словами Доника, у "другій течії", "судячи з усього, бояться структурування, в якому вони загубляться. Тому підтримують і розганяють хаос. Вони постійно хочуть бути на слуху, тому що навіть мізерне послаблення уваги до них, смерті подібно".

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Доник вважає, що представники "другої течії", які побоюються втратити громадськості, виклали в мережу відео під назвою "Там де нас нема".

"Це феєрична дурість. Відзняти і викласти фільм з передової, де за запевненням комбригів, відповідальних за ділянки фронту, керівництва секторів, НГШ, Міністра МО, Президента, спостерігачів місії ОБСЄ, немає ніяких підрозділів, крім ВСУ, це пекло. Ви вирішили роздратувати всіх і спровокувати протидію, щоб потім знову звинувачувати "злочину владу" у репресіях та ділити Україну на два табори: прихильників і противників? Або вам реально почало здаватися, що вся зброя трофейна, БК трофейні і ваші учебки на полігонах МО трофейні?", - обурюється волонтер.

У світлі подій, що відбуваються, на думку волонтера, "зараз питання не в тому, буде ДУК ПС купатися в променях слави чи не буде. Зараз питання в тому, чи буде він взагалі або не буде".

Як повідомляв УНІАН, "Правий сектор" заявив, що 28 квітня ввечері підрозділи 95-ї аеромобільної та 25-ї парашутно-десантної бригади виставили блокпости навколо бази "ПС" в селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області.

Представник АПУ з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що базу українського добровольчого корпусу "Правий сектор" на Дніпропетровщині ніхто не блокував, тривають військові навчання. "Коли завершаться навчання, згідно з планом, блокпости знімуть. Коли - я не готовий вам сказати", - зазначив він.

29 квітня, близько 300 представників "Правого сектора" провели акцію протесту під АПУ проти блокування бази ДУК. Активісти погрожували зайти в приміщення АП, якщо їм не пояснять ситуацію навколо бази їх батальйону в Дніпропетровській області.

У Міноборони в свою чергу заперечили наявність конфлікту з "Правим сектором".

"Є чітка організація взаємодії, і ця проблема абсолютно вигадана", - сказав міністр оборони Степан Полторак.

В ніч на 4 травня десантники розблокували базу "Правого сектору".