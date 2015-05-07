Місія ОБСЄ щодня фіксує наявність у бойовиків важкого озброєння

Про це повідомив заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. «Місія спостерігає щоденну присутність важкого озброєння, незважаючи на те, що йдеться про відведення важкого озброєння», - зазначив він.

Читайте такожМісія ОБСЄ фіксує відновлення обстрілів із «Градів» у Донецьку та Гранітному

«Фактично, місія спостерігає, що важке озброєння готується для запланованого «параду» 9 травня на базі так званої «ЛНР» і, більш того, підтвердження відведенняозброєння і моніторинг цієї зони триває з дуже великими перешкодами».

Довідка УНІАН. Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.