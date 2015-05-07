Місія ОБСЄ щодня фіксує наявність у бойовиків важкого озброєння

16:12, 07 травня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ щодня фіксує наявність у бойовиків важкого озброєння, незважаючи на заяви про його відведення.

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Про це повідомив заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. «Місія спостерігає щоденну присутність важкого озброєння, незважаючи на те, що йдеться про відведення важкого озброєння», - зазначив він.

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«Фактично, місія спостерігає, що важке озброєння готується для запланованого «параду» 9 травня на базі так званої «ЛНР» і, більш того, підтвердження відведенняозброєння і моніторинг цієї зони триває з дуже великими перешкодами».

Довідка УНІАН. Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

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