Тимошенко: хочу вірити, що парламент нарешті запрацює

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що наступного тижня коаліція демократичних сил проголосує за відставку чинних голів і призначить нових керівників Фонду державного майна, Антимонопольного комітету та Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

“Я маю дуже великі надії, що з наступного тижня парламент почне працювати системно, і коаліція буде голосувати одностайно. Уряд передав до Верховної Ради, по перше, програму діяльності уряду “Український прорив”, яка має бути затверджена парламентом. По-друге, ми маємо вже десятки законопроектів, які є системними, які змінюють життя країни, і які сьогодні лежать в парламенті, але жодної відповіді не має”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр повідомила, що до кінця тижня планує провести зустріч з головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ для обговорення роботи парламенту. “Я хочу вірити, що парламент нарешті запрацює і не буде зупинкою на шляху справжніх реформ в Україні”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення Олексія КОСТУСЄВА з посади голови Антимонопольного комітету України - «за» проголосувало 220 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Також парламент не підтримав рішення про звільнення Едуарда ПРУТНІКА з посади голови Державного комітету телебачення і радіомовлення - «за» проголосувало 225 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК назвав порушенням законодавства України відмову парламенту підтримати вирішення цих питань.