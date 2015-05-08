Генсек ООН під час візиту в Москву буде говорити про звільнення Савченко - адвокат

Про це написав у Твіттер адвокат Савченко Марк Фейгін.

«В Москву приїжджає на свята генсек ООН Пан ГІ Мун, буде розмовляти про звільнення Савченка. Меркель 10 травня теж. Ну, подивимося.»,- написав Фейгін.

До Москви приїжджає на свята генсек ООН Пан ГІ Мун, буде розмовляти про звільнення Савченка. Меркель 10 травня теж. Ну, подивимося... — Mark Feygin (@mark_feygin) May 8, 2015

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