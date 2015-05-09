У Генштабі заявляють, що ультиматумів "Правому сектору" ніхто не ставив

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив спікер Генштабу ЗСУ Олексій Мазепа.

"Заява, що нібито бійцям було поставлено, в ультимативній формі вимоги звільнити територію навчального центру до 9 травня, вона не відповідає дійсності. На сьогоднішній день на території полігону 169 навчального центру сухопутних військ, дійсно знаходяться бійці "Правого сектора" і будівля, що тимчасово не використовується, вони самі її займають. Зараз було прийнято рішення про проведення в цій будівлі ремонту і використання її для якісного забезпечення навчального процесу військовослужбовців ЗСУ", - зазначив Мазепа, підкресливши, що про це рішення керівництва ДУК було повідомлено заздалегідь з проханням прискорити процес прийняття рішення про офіційне входження до складу ЗСУ.

"Ні про яке силове протистояння мови не може бути. Зараз вони там залишаються, і з завтрашнього дня буде працювати з ними робоча група, щоб прискорити процес інтеграції їх у ЗСУ, звичайно, ті, хто знайде в цьому бажання", - підсумував Мазепа.

Читайте такожСБУ затримала представника "Правого сектору" біля схованки зі зброєю під КиєвомРаніше в "Правому секторі" заявляли, що отримали з Генштабу вимогу звільнити навчальний центр українського Добровольчого корпусу "Правого сектора" (ДУК ПС) в Десні до вечора 9 травня, інакше буде застосована сила.

При цьому лідер добровольчого корпусу Дмитро Ярош заявив про те, що вже домовився про те, що навчальний центр (ДУК ПС) у "Десні" забирати не будуть.