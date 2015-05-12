Балога назвав всеукраїнський референдум єдиним вирішенням конфлікту на Донбасі

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

На його думку, перед тим, як підписувати будь-які документи, потрібно запитати в українців з Чернігова, Луцька, Івано-Франківська, Закарпаття, чи хочуть вони жити в одній країні з «найширшим» автономним утворенням «ДНР-ЛНР».

Також політик вважає, що перед тим, як починати конституційну реформу, потрібно запитати в українців в Одесі, Миколаєві, Харкові, Дніпропетровську, чи підтримують вони унітарний державний устрій і українську мову в статусі єдиної державної.

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«Впевнений, більше 50% скажуть - «так» і це підтверджують соціологічні дослідження. Тим не менше, такий референдум потрібен для того, щоб ніхто з Москви, чи Парижа не надиктовував нам цілі статті Конституції», - зазначив народний депутат.

Він переконаний, що якби ми провели такий референдум рік тому – ми б уже мали потужну базу для розбудови держави.

«Референдум ще можна провести і це кардинально поверне переговорний процес на нашу користь. Чим довше ми відтягуємо серйозну розмову з власним народом про майбутнє країни, тим більше загострюємо уже існуючі проблеми», - наголосив Віктор Балога.